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Ekonomi

Türk mücevher sektörü 4 ayda 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Türk mücevher sektörünün ihracatı yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artışla 1 milyar 380 milyon dolara ulaştı.

Erhan Cihan Ünal   | 11.05.2021
Türk mücevher sektörü 4 ayda 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Ankara

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde ise Türkiye'nin ihracatı 68,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde mücevher sektörü ihracatının özellikle son 2 aydaki artışı dikkati çekti. Sektör, ocakta 330 milyon 233 bin dolar, şubatta 305 milyon 387 bin dolar, martta 340 milyon 5 bin dolar ve nisanda 404 milyon 523 bin dolarlık dış satım yaptı. Geçen yılın ocak-nisan döneminde mücevher ihracatı 1 milyar 39 milyon 584 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Böylece Türk mücevher sektörünün ihracatı, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artışla 1 milyar 380 milyon 148 bin dolara ulaştı.

Mücevher sektörünün ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde ABD'nin ilk sırada yer aldığı görüldü. Ocak-nisan döneminde ABD'ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,5 artışla 229 milyon 603 bin dolara çıktı.

ABD'yi 185 milyon 354 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 119 milyon 672 bin dolarla Hong Kong, 88 milyon 103 bin dolarla İsviçre ve 80 milyon 607 bin dolarla Libya takip etti.

Sektör ihracatında aslan payı İstanbul'un

Mücevher sektörünün ocak-nisan döneminde yaptığı ihracatta il bakımından İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'dan sektörün toplam ihracatının yüzde 92'si gerçekleştirildi.

Ocak-nisan döneminde İstanbul'dan 1 milyar 269 milyon 736 bin dolarlık mücevher ihracatı yapıldı. Bu ili 55 milyon 300 bin dolarla Çorum, 18 milyon 108 bin dolarla Kastamonu, 13 milyon 711 bin dolarla Ankara ve 8 milyon 197 bin dolarla Samsun takip etti.


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