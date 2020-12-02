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Ekonomi

Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat

Yapılan açıklamada, kasım ayında 257 milyon 758 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Kerem Kocalar   | 02.12.2020
Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat

Gaziantep

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, ocak-kasım döneminde 2 milyar 315 milyon 287 bin dolarlık halı ihracatı yapıldığını bildirdi.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında 257 milyon 758 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ocak-kasım dönemi halı ihracatı tutarının da geçen yıla göre yüzde 0,3'lük artışla 2 milyar 315 milyon 287 bin dolar olduğunu bildiren Kaplan, "Pandemi sürecinde elde edilen başarılar, ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

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