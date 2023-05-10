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Ekonomi

Türk Eximbank'tan sendikasyon kredisi açıklaması

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank), sürdürebilirlik temalı sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 10.05.2023 - Güncelleme : 10.05.2023
Türk Eximbank'tan sendikasyon kredisi açıklaması

İstanbul

Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ihracatın finansmanı amacıyla kullanılacak 364 gün vadeli kredinin 522 milyon avro, 54 milyon dolar ve 325 milyon Çin yuanı olmak üzere 3 dilimde temin edildiği bildirildi.


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