Türk çelik sektörünün bu yılki ihracatında İsrail ilk sırada
Türk çelik sektörü, yılın ilk 4 ayında 5,5 milyar dolarlık ihracat yaparken, satışlarda ilk sırayı 389,5 milyon dolarla İsrail aldı.
Ankara
AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin nisan ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocak-nisan döneminde ise Türkiye'nin ihracatı 68,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin çelik sanayi ürünü ihracatının aylar itibarıyla düzenli arttığı görüldü.
Sektörde ocakta 1 milyar 55 milyon dolar, şubatta 1 milyar 211 milyon dolar, martta 1 milyar 543 milyon dolar ve nisanda 1 milyar 658 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Geçen yılın ilk 4 ayında ise söz konusu sektör 4 milyar 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.
Böylece çelik sektörünün ihracatı yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,3 artışla 5 milyar 466 milyon dolar oldu.
Çelik sektöründen yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, İsrail'in ilk sırada yer aldığı görüldü. Ocak-nisan döneminde bu alanda İsrail'e yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 artarak 389,5 milyon dolara ulaştı.
Söz konusu dönemde İsrail'in ardından 350,2 milyon dolarla İspanya, 288,7 milyon dolarla İtalya, 223,8 milyon dolarla Romanya ve 222,5 milyon dolarla Irak sıralandı.
Sektör ihracatında İstanbul zirvede
Çelik sektörünün ocak-nisan döneminde yaptığı ihracatın illere göre dağılımına bakıldığında, İstanbul'un en fazla dış satım yapan il olduğu görüldü. Söz konusu dönemde 2 milyar 845,2 milyon dolarlık çelik sektörü ihracatı bu kentten yaptı. İstanbul'u, 464,3 milyon dolarla Hatay, 453,3 milyon dolarla Kocaeli, 253,1 milyon dolarla İzmir ve 239,1 milyon dolarla Bursa takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.