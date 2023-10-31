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Ekonomi

Türk balık üreticisine uluslararası yatırım

Uluslararası yatırım şirketi E20 Investment, Avrupa'nın önde gelen yüksek katma değerli levrek ve çipura üreticisi konumundaki Lucky Fish firmasının çoğunluk hissesini, Mediterra Capital'dan satın aldı.

Tolga Yanık  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Türk balık üreticisine uluslararası yatırım

İstanbul

Mediterra açıklamasına göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli uluslararası yatırım şirketi E20 Investment, Avrupa'nın önde gelen dikey entegre levrek ve çipura üreticisi Lucky Fish'in yüzde 70 hissesini alarak çoğunluk hissedarı oldu.

Hisse satışında Mediterra Capital'e Dora Capital, E20 Investment'a ise Ardent Advisory danışmanlık hizmeti verdi. Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Avukatlık Bürosu ve KP Law ise işlem için hukuki danışmanlık sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen E20 Investment Grup Üst Yöneticisi (CEO) Sultan el Caberi, gerçekleştirdikleri satın almanın ardından Lucky Fish'in uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirerek büyütmeye odaklanacaklarını ifade etti.

Mediterra Capital Kurucu Ortağı Murat Erkut da E20 Investment ile stratejik ortaklığa girmekten büyük heyecan duyduklarını aktararak, "Pazarın önemli oyuncularından, Türkiye'nin en büyük yüksek katma değerli, dikey entegre levrek ve çipura üreticisi konumunda olan Lucky Fish, bu işlemle birlikte yeni başarı hikayeleri yazacak. Yeni dönemde şirketin yatırım projeksiyonuna ivme kazandırılacak. Kapasite artışına ek, stratejik pazarlarda rekabet gücünü artıracak hamlelerde bulunulacak. İki taraf için de olumlu gelişmelere vesile olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

1986'da kurulan Lucky Fish, Avrupa'nın önde gelen yüksek katma değerli, dikey entegre levrek ve çipura üreticisi konumunda bulunuyor. Şirketin operasyonları, açık denizde balık yetiştiriciliğinden yem üretimine, katma değerli balık ürünleri üretimine kadar tüm değer zincirini kapsıyor.

Lucky Fish, entegre tesislerinde hazırladığı katma değerli ürünlerini İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyor. Şirketin gerçekleştirdiği ihracatın satışlarındaki payı yüzde 97 seviyesinde. Mediterra Capital, 2013 yılında Lucky Fish'in yüzde 100'ünü satın almıştı.

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