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Ekonomi

Türk baklavası rüzgarı Azerbaycan'da esecek

Türkiye'nin dünyaca ünlü lezzetleri arasında yer alan Türk baklavası, 15 Aralık'ta Azerbaycan'da tanıtılacak.

Uğur Aslanhan  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Türk baklavası rüzgarı Azerbaycan'da esecek

İstanbul

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneğinden (BAKTAD) yapılan açıklamaya göre, 13'üncüsü gerçekleştirilecek "Geleneksel Baklava Festivali", bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

Türkiye'nin AB'den ilk coğrafi işaret tescili alan dünyaca ünlü lezzeti Türk baklavası ile yine Azerbaycan'ın önde gelen lezzetlerinden Bakü baklavasının bir arada tanıtılmasını amaçlayan festival, yoğun katılımla gerçekleşecek. Türkiye'de faaliyet gösteren sektörün önde gelen markalarının temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 100 kişilik heyet festivalde yer alacak.

Türkiye'ye özgü olan ve aralarında fıstıklı, cevizli, midye, şöbiyet, havuç dilimi ve soğuk baklava gibi 60 çeşit tatlının sergileneceği festivalde, Azerbaycan'dan 10 çeşit baklava sunulacak. Bu ürünler arasında Bakü, Gabala ve Şeki baklavaları gibi tatlılar yer alacak.

Tüm dünyaya Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini göstermeyi ve Türk baklavasını Azerbaycan'dan bir kez daha dünyaya tanıtmayı amaçlayan festivalde, ziyaretçilere 20 bin dilim baklava dağıtılacak.

Bundan önceki son iki festivalin şampiyon ustalarının da bulunacağı festivalde katılımcı ustalar hünerlerini sergileyecek. Türk baklavasının üretimden tüketime yolculuğunun hem anlatılacağı hem de sergileneceği festival kapsamında ziyaretçiler gün boyunca lezzet şöleni yaşayacak.

"Festival, ortak kültürümüzü tüm dünyaya tanıtmak için eşsiz bir fırsat sunacak"

Açıklamada, konuya ilişkin görüşleri yer alan BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım, baklavanın, yalnızca bir tatlı değil, köklü bir kültürün, asırlardır paylaşılan bir geleneğin temsilcisi olduğunu bildirdi.

Yıldırım, "Türk mutfağının simgesi olan baklava, aynı zamanda dostluğu, paylaşmayı ve kardeşliği temsil eder. Bugün burada, bu geleneği dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile birlikte kutlamak, işte tam da bu değerlerin bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

Osmanlı saray mutfaklarından Anadolu sofralarına uzanan bu yolculuğun binlerce yıldır Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu anlatan Yıldırım, "Biz de Türk baklavasının hikayesini bu yıl Azerbaycan'da anlatacağız. 13. Geleneksel Baklava Festivali'nde aynı zamanda Azerbaycan'ın baklavaya verdiği değeri de kutlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, festivalin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bağı daha da güçlendirmek ve ortak kültürü tüm dünyaya tanıtmak için eşsiz bir fırsat sunacağını bildirdi.

"Festivalimiz uluslararası nitelik kazandı"

BAKTAD Başkanı Yıldırım, Geleneksel Baklava Festivali'nin ilk kez Türkiye sınırları dışında düzenleneceğini belirterek, bunun kendileri için tarihi bir adım olduğunu ve festivalin uluslararası bir nitelik kazandığını vurguladı.

Yıldırım, "Önümüzdeki yıllarda bu festivali diğer Türk cumhuriyetlerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu, ortak kültür mirasımızı daha geniş coğrafyalara taşımak ve dünyaya duyurmak için çok önemli bir fırsat olacak." açıklamasında bulundu.

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