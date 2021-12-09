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Ekonomi

Turizm sektörü gelecek sezondan umutlu

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2022'yi umutla bekliyoruz ve çok hazırlıklıyız. Güzel bir yıl bizi bekliyor. İnşallah 2019'dan sonraki en iyi yılımızı yaşayacağız." dedi.

Behçet Alkan   | 09.12.2021
Turizm sektörü gelecek sezondan umutlu

Nevsehir

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde durağan seyir izleyen turizm sektörünün, gelecek yıl eski günlerine dönebileceğini söyledi.

Bağlıkaya, AA muhabirine, 2019'un turist ağırlama sayısı bakımından zirve yıl olduğunu, 2022'de de son yılların en hareketli turizm sezonunun yaşanacağını öngördüklerini belirtti.

Sektörün yeni sezon için hazırlıklara henüz yıl tamamlanmadan başladığını aktaran Bağlıkaya, "Turizmde 2022 yılı, 2019'u yakalama ihtimalimiz olan bir yıl. Bugüne kadarki veriler de onu gösteriyor. 2022 yılı gerçekten güzel geliyor, özellikle yurt dışından gelen rezervasyonlarda ciddi artış var. Latin ülkeleri gibi alternatif pazarlarda yükseliş var." dedi.

Bağlıkaya, Kovid-19 sürecindeki güvenli turizm konusunda hızlı adımlar atılmasının Türk turizmini rakip pazarlara kıyasla ön sıraya taşıdığını aktardı.

Yerli turistlere erken rezervasyon tavsiyesi

Firuz Bağlıkaya, yılın ilk aylarından itibaren turizm sektöründe hareketliliğin artacağını, yerli turistlerin de bunu göz önünde bulundurması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza istedikleri fiyata istedikleri yerlerde tatil yapabilmeleri için hızlı şekilde erken rezervasyonlarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz çünkü yurt dışından gelen talepler oldukça yüksek. 2022 bizim için iyi dönemin başlangıcı olacak. Yılbaşında kayak ve kültür turlarında Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Kapadokya için ciddi talepler var. Şubat ayından itibaren de yurt dışından turizm hareketi başlayacak. 2022'yi umutla bekliyoruz ve çok hazırlıklıyız. Güzel bir yıl bizi bekliyor. İnşallah 2019'dan sonraki en iyi yılımızı yaşayacağız. İspanya, İtalya, Mısır gibi rakipleri ile mukayese edildiğinde Türkiye hızlı hareket etti. Türkiye'nin turizm potansiyelinin en önemli özelliği, yeni durumlara çok çabuk adapte olan bir yapımız var. Ne kadar hızlı adapte olunursa o kadar hızlı turist almaya başlanıyor."

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