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Ekonomi

TÜREB Başkanı Yıldırım AA Enerji Masası'na konuk olacak

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

Gülşen Çağatay   | 15.10.2019
TÜREB Başkanı Yıldırım AA Enerji Masası'na konuk olacak

Ankara

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, 16 Ekim Çarşamba günü saat 11.30'da katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'de rüzgar enerjisi sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.

Enerji gündemine yönelik değerlendirmelerde de bulunacak Yıldırım'ın açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.

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