Euro
8.64
Dolar
7.11
BIST 100
1,517.86
Altın
1,804.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tunceli yeni proje destekleriyle turizm atağında

Tunceli'de Fırat Kalkınma Ajansınca (FKA) 2020 yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na sunulan ve başarılı bulunarak destek almaya hak kazanan 5 proje, kenti cazibe merkezi haline getirecek.

Sidar Can Eren   | 23.02.2021
Tunceli yeni proje destekleriyle turizm atağında

Tunceli

Munzur, Hel, Yılan ve Sülbüs dağları arasında kurulu Tunceli, son yıllarda devletin sağladığı imkanlarla yapılan yatırımlar ve hayata geçirilmesi planlanan projelerle turizm alanındaki gelişimini sürdürüyor.

Yatırımlarla adeta turizm şehrine dönüşen kentte, Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) 2020 yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na sunduğu ve bedeli yaklaşık 7 milyon lira olan 5 proje başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda kentte hayata geçirilmesi hedeflenen "Jeotermal Suyun Sağlık Turizmine Kazandırılması", "Tunceli'nin İnanç Kapıları Ocaklar ve Ziyaretlerde Alt Yapı İyileştirmesi", "Urartu Mağaraları Turizme Kazandırılıyor", "Ovacık Dört Mevsim Kayak Keyfi Yaşatıyor" ve "Tunceli'de Alternatif Kamping Alanı" projeleri için imza töreni düzenlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan, Valilikte düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, projenin 4 milyor liralık kısmının FKA tarafından karşılanacağını belirterek, şöyle dedi:

"Geri kalan kısmını ise paydaş kurumlar olarak, ilimiz olarak bizler katkı sağlayacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Normalde baktığınızda ilimiz açısından sınırlı bir kaynak varken onlar sağ olsunlar hep beraber, topyekun oy vererek gönül birlikteliğiyle bize destek olarak 3 değil, 5 projemizin desteklenmesi sağladılar."

FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu da ajans olarak kentte en önemli sektör olarak turizmi gördüklerini anlattı.

Törende, Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er ve Çevre ve Şehircilik Müdürü Önder Yurdakul da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüste son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı,75 kişi hayatını kaybetti
Almanya, Kovid-19 salgını nedeniyle Çekya ve Avusturya sınırlarında kontrol uygulamasını savundu
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 356 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Johnson, 21 Haziran'da tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması konusunda umutlu

Benzer haberler

Tunceli yeni proje destekleriyle turizm atağında

Tunceli yeni proje destekleriyle turizm atağında

'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Denizsiz kentin balıkçıları Keban Baraj Gölü'nde zorlu av mesaisinde

Denizsiz kentin balıkçıları Keban Baraj Gölü'nde zorlu av mesaisinde
Ovacık semalarını kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu

Ovacık semalarını kaplayan sis güzel görüntüler oluşturdu
Mehmetçik Tunceli dağlarında 1,5 metreyi bulan karda teröristlerin izini sürüyor

Mehmetçik Tunceli dağlarında 1,5 metreyi bulan karda teröristlerin izini sürüyor