TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: Büyüme rakamları ümit vadetmektedir
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Yaşar Doğan, yüzde 7 olarak açıklanana büyüme rakamına ilişkin, "ümit vaat ediyor" yorumunda bulundu.
İstanbul
Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, “Özellikle geçen yılın üçüncü çeyreği ile başlayarak pozitif olarak devam eden büyüme rakamları ümit vadetmektedir.” ifadelerini kullandı.
- Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü
- Türkiye beklentileri aşan ilk çeyrek büyümesiyle OECD ülkeleri arasında zirvede yer aldı
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Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Doğan, “Ülkemizin 2021 yılı 1. çeyreğindeki büyüme oranının yüzde 7 olarak gerçekleşmiş olmasını 2019 yılındaki dalgalanmalar ve pandemi kaynaklı etkiler sonrası ekonomimizin toparlanma sürecini istikrarlı bir şekilde devam ettirdiğini göstermesi açısından önemli görüyorum.” açıklamasını yaptı.
Devletin aldığı tedbirlerle iş dünyasının salgının zararlarından minimum seviyede etkilenmesini hedeflediğini anımsatan Doğan, “Bu hedefe yönelik olarak, özellikle geçen yılın üçüncü çeyreği ile başlayarak pozitif olarak devam eden büyüme rakamları ümit vadetmektedir.” yorumunda bulundu.
Yaşar Doğan, uzun vadeli ortalamanın üzerindeki büyümenin, iş dünyasının her şart altında faaliyetlerini devam ettirme azmini ve Türkiye ekonomisinin direncini göstermesi açısından da önem arz ettiğini belirterek, "Ülkemizin üreterek önümüzdeki süreçte de ekonomik büyümesini devam ettireceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.