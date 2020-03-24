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Ekonomi

TÜMOSAN'dan üretime ara verilmesi kararı

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Konya Fabrikası'nda yapılan üretime ara verileceğini duyurdu.

Bahar Kara   | 24.03.2020
TÜMOSAN'dan üretime ara verilmesi kararı

İstanbul

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN), koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Konya Fabrikası'nda yapılan üretime 25 Mart-30 Mart tarihleri arasında ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

TÜMOSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Konya Fabrikamızda yapılan üretime 25 Mart-30 Mart tarihleri arasında ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Fabrikamız 31 Mart tarihinde aksi bir karar ve/veya zorlayıcı bir neden yoksa normal çalışma disiplinine geri dönecektir. İzin süresinin uzaması halinde KAP'ta tüm yatırımcılarımıza duyuru yapılacaktır."

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