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Ekonomi

Tüketim harcamalarında en yüksek pay İstanbul'un

Türkiye'de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 24,4'ü İstanbul'daki hane halklarınca gerçekleştirildi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 15.09.2020
Tüketim harcamalarında en yüksek pay İstanbul'un

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı hane halkı tüketim harcaması (bölgesel) araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

"Hanehalkı Bütçe Araştırması"nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.

Türkiye'de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 24,4'ü İstanbul'da yaşayan hane halkları tarafından yapıldı.

İstanbul'u, yüzde 15,1 ile Ege Bölgesi, yüzde 11,4 ile Akdeniz Bölgesi takip etti. Toplam hane halkı tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 1,8 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Bu bölgeyi, yüzde 2,6 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi, yüzde 2,9 ile Doğu Karadeniz Bölgesi izledi.

Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 28,6 ile İstanbul, en düşük payı ayıran bölge ise yüzde 20,2 ile Kuzeydoğu Anadolu olarak kayıtlara geçti.

Tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içeceğin payının en yüksek olduğu bölge yüzde 28,5 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi, en düşük gerçekleştiği bölge ise yüzde 15,9 ile İstanbul oldu.

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 20,1 ile Batı Karadeniz Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 15,3 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.

İstanbul, tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3,7 ayırarak bu alanda en yüksek paya sahip olurken, Doğu Karadeniz yüzde 0,9 ile en düşük paylı bölge olarak belirlendi.

Sağlık harcamalarına en yüksek payı yüzde 2,7 ile Batı Marmara Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 1,2 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.

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