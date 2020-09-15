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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 artışla 1.110,55 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 15.09.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 3,25 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 1.110,55 puana yükseldi. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,81 ile spor oldu.

Dün, geçen haftaki yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 1.107,29 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, yarınki ABD Merkez Bankası kararları öncesi dünya borsalarındaki karışık seyrin devam edebileceğini ve iç dinamiklerin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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