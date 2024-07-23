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Ekonomi

Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 3,1 azaldı

Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 3,1 azalarak 75,9 oldu.

Seda Tolmaç  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 3,1 azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuzda, haziran ayına kıyasla yüzde 3,1 azaldı. Geçen ay 78,3 olan endeks, bu ay 75,9'a düştü.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, haziranda 63,8 iken temmuzda yüzde 5,4 azalışla 60,4'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, haziranda 79,2 iken bu ay yüzde 4,2 azalarak 75,9 oldu.

Geçen ay 76,1 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, yüzde 7 düşüşle bu ay 70,8 olarak kayıtlara geçti.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise haziranda 94 iken temmuzda yüzde 2,6 artışla 96,5'e çıktı.

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