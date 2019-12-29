TÜDKİYEB Başkanı Çelik: 2020 küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı olacak
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Çelik, "50 milyon civarındaki küçükbaş hayvan sayımızı 2020'de 56 milyona çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.
Ankara
Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, küçükbaş hayvancılık sektöründe 2019 yılını değerlendirdi, 2020 yılına ilişkin beklentilerini anlattı.
Bu yıl tarım sektörünün gelişmesine yönelik temellerin atıldığını ifade eden Çelik, tarımsal desteklemeler kapsamında da hayvancılık için önemli kararlar alındığını söyledi.
Çelik, küçükbaş hayvancılıkta sağlanan desteklerin üreticinin yüzünü güldürdüğünü, özellikle ilk defa kapsama alınan sürü büyütme ve soy kütüğü desteklerinin belirlenen hedeflere ulaşmada çok önemli olduğunu dile getirdi.
2019 yılı tarımsal desteklemeleri kapsamında hayvan başına 100 lira sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi planlandığını hatırlatan Çelik, "Bu yeni destekleme kalemiyle hem küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz derin bir nefes alacak hem de küçükbaş hayvan varlığımızın artırılmasıyla ülkemiz hayvancılığına önemli ölçüde katma değer sağlanacaktır." diye konuştu.
Çelik, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç ve tekeleri satın alan yetiştiricilere de hayvan başına 500 lira destekleme ödemesi yapılacağını bildirdi.
Çoban istihdamı desteğinde de yetiştiriciler lehine yeni düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Çelik, 5 bin liralık çoban istihdamı desteğinden faydalanmak için 200 baş olan hayvan sayısı şartının 100 başa indirildiğini anımsattı.
"Küçük aile işletmeleri desteklenmeli"
Çelik, 2020 yılı beklentilerine ilişkin de şunları kaydetti:
"2020 küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı olacak. Gelecek yıl küçükbaş hayvan sayısının artması yönünde çalışmalarımız devam edecek. 50 milyon civarındaki küçükbaş hayvan sayımızı 2020'de 56 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvan et tüketiminin artırılması için çalışacağız. Kırmızı et açığının kapatılmasında küçükbaş hayvancılığın ne denli önemli bir unsur olduğunu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Tarım Orman Şurası'nda ifade etti."
Köyden kente göçün önlenmesinin yanında köylere yeniden dönüşün sağlanması açısından desteklerin artırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Çelik, "Küçük aile işletmeleri desteklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.