TSB Başkanı Çağlar AA Finans Masası'na konuk olacak

İSTANBUL

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Can Akın Çağlar, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.



Çağlar, 15 Ocak Salı günü saat 10.30'da başlayacak AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.



TSB Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.



AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

Muhabir: Bahar Kara