Kayyum atanan şirketlerin değeri 56,5 milyar lira

TMSF Başkanı Gülal, "Şu an TMSF kayyumluğunda yürütülen 955 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19,8 milyar lira seviyesinde." dedi.

KAYSERİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF kayyumluğunda idare edilen 955 şirket bulunduğunu belirterek "Bunların aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19,8 milyar lira seviyesinde. Çalışan sayısı da 44 bin 622 kişi. Bu şirketler genel olarak yüzde 27 seviyesinde büyüdü." dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde Boydak Holding merkezinde düzenlenen 2018 değerlendirme toplantısına katılan Gülal, fona devredilen firmaların, başarılı finansal sonuçlarıyla ekonomiye güç katmaya devam ettiklerini söyledi.

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdiklerini ifade eden Gülal, "Şu an TMSF kayyumluğunda yürütülen 955 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklükleri toplam 56,5 milyar lira, öz kaynak rakamı 19,8 milyar lira seviyesinde. Çalışan sayısı da 44 bin 622 kişi. Bu şirketler genel olarak yüzde 27 seviyesinde büyüdü." diye konuştu.

Boydak Holding'in Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde 7 grup şirketinin bulunduğunu anlatan Gülal, holdingin 2018 yılında sahip olduğu güçlü insan kaynağında herhangi bir azalmaya gitmediğini vurguladı.

Gülal, ayrıca İstikbal markasıyla Kayserispor'a, Bellona markası ile de bayan basketbol takımına sponsor olarak spora olan desteklerini sürdürdüklerini bildirdi.

Bağlı firmaların ihtiyaç duyması halinde yatırım yapmaktan da çekinmediklerini dile getiren Gülal, şunları kaydetti:

"Boydak Grubu'nun 2017 yılında 8,6 milyar lira olan cirosu yüzde 14'lük artışla 2018 yılında 9,8 milyar liraya yükselmiştir. Grubun vergi öncesi karı (EBITDA) yüzde 26,5 artışla 1 milyar liradan 1,34 milyar liraya ulaşmıştır. Aynı dönemlerde ödenen vergiler ise yüzde 52'lik artışla 432 milyon liradan 658 milyon liraya ulaşmıştır. 2018'e 372 milyon dolar olan toplam ihracatı yüzde 5,1 artarak 391 milyon dolara yükselmiştir. 2 yılda toplam yatırımlar ise 419 milyon liraya ulaşmıştır. Boydak için bu yıl 500 milyon dolar ihracat hedefimiz olacak. Boydak bin 664 mağaza sayısına ulaştı. Boydak Holding mobilya sektörünün hemen hemen yüzde 60'ına sahip. Biz TMSF kayyumluğundaki şirketlere bir milli servet gözüyle bakıyoruz. Bu şirketlerde bir irtifa kaybı olsun istemiyoruz. Bu şirketlerin katma değer üretmeye devam etmesi lazım. Biz Boydak Holding'i devraldığımızda bu grubun 383 milyon dolar banka borcu vardı. Bu 2 yıllık süreç içerisinde 245 milyon dolar borç ödemesi gerçekleştirdik. Bugün holdingin toplam borcu 138 milyon dolar seviyesinde."

Gülal, mobilyadan enerjiye, demir-çelikten tekstile kadar 8 farklı sektörde faaliyet gösteren Boydak Holding'in Ar-Ge-Ür-Ge harcamalarının yüzde 14,7 yükselişle 16 milyon liraya ulaştığını ifade etti.

Bir gazetecinin Boydak Holding'e Arap yatırımcıların ilgi gösterdiğini hatırlatması üzerine Gülal, ekonomik durumu iyiye giden firmaların satışını düşünmediklerini, bu kapsamda Boydak Holding'in satışının da gündemlerinde olmadığını söyledi.

Program soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Muhabir: Ergün Haktanıyan