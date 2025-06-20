Dolar
39.66
Euro
45.70
Altın
3,350.05
ETH/USDT
2,561.20
BTC/USDT
106,447.00
BIST 100
9,225.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Transatlantic Petroleum'un Batman'daki petrol işletme ruhsatı TPAO'ya devredildi

Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'nin Batman'da bulunan kara sahasına ait petrol işletme ruhsatı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildi.

Duygu Alhan  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Transatlantic Petroleum'un Batman'daki petrol işletme ruhsatı TPAO'ya devredildi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 bin 596 hektarlık sahada Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'ye ait işletme ruhsatının süresi 1 Haziran itibarıyla sona erdi. İlk olarak 15 Kasım 1967'de verilen ruhsat, yaklaşık 57 yıldır yürürlükteydi.

Bu kapsamda "İR/TPO/K/829" hak sıra numaralı petrol işletme ruhsatının 2 Haziran'dan itibaren 20 yıl süreyle TPAO'ya devredilmesi kararlaştırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılıktan İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin açıklama
İstanbul'da hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 10 zanlı adliyede
Siber suçlarla mücadele kapsamında 190 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Gelir İdaresi Başkanlığı 81 sözleşmeli personel alacak

Benzer haberler

Transatlantic Petroleum'un Batman'daki petrol işletme ruhsatı TPAO'ya devredildi

Transatlantic Petroleum'un Batman'daki petrol işletme ruhsatı TPAO'ya devredildi

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de

Bazı ipliklerin ithalatındaki önlemler için "süre uzatma soruşturması" açıldı

TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de

TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar Resmi Gazete'de
İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalı sürece karşı TBMM kararı Resmi Gazete'de

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalı sürece karşı TBMM kararı Resmi Gazete'de
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 yeni YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 yeni YEKA belirledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet