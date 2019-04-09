Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.39
Dolar
5.67
BIST 100
98,469.46
Altın
1,299.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TRAKYAKA'dan 80 milyon liralık kalkınma desteği

TRAKYAKA, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerine 8 yılda 80 milyon lira kalkınma desteği verdi.

Mesut Karaduman   | 09.04.2019
TRAKYAKA'dan 80 milyon liralık kalkınma desteği

Tekirdağ

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerine verilen desteklerin 8 yılda 80 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerine yönelik faaliyet gösteren TRAKYAKA, mali, teknik ve güdümlü proje destekleriyle bölgenin kalkınmasına katkı sağlıyor.

TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilen desteklerle Trakya'nın üretim ve ihracatının her geçen yıl artacağını söyledi.

Şahin, TRAKYAKA olarak özellikle yüksek katma değerli işler ve teknoloji üreten, yükte hafif ama pahada ağır işler yapan Avrupa pazarına yönelebilecek işlere yönelik teşvik ve desteklere devam edeceklerini belirterek, "Kalkınma ajansı olarak özellikle sanayi ve üreticinin yanında durmaya, onların ihracatını artırmaya veya ithalatı azaltıcı işlemler yapmaya, yerli ve milli üretim noktasında üretim alanında ciddi destekler veriyoruz. Bu anlamda hem maddi hem maddi destekler veriyoruz, makine, ekipman alınmasına yardımcı oluyoruz." dedi.

Trakya'nın her geçen yıl ekonomisinin büyüdüğünü dile getiren Şahin, "Firmalarımız yurt dışı pazarlarına nasıl ulaşabilirler, orada nasıl mal satabilirler, oradan nasıl daha az mal alabilirler diye uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuruldukları günden bu yana Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illerine 8 yılda 80 milyon lira kalkınma desteği verdiklerini belirten Şahin, "Bu eş finansmanla beraber yaklaşık 140 milyon lira parayı harekete geçirmiş olduk." diye konuştu.

Şahin, bu yıl da Kalkınma Ajansı'nın Mali Destek Programları'na ilişkin 15 milyon lira hibe desteği vereceğini aktararak, şunları kaydetti:

"AB fonlarından 9-10 milyon avro civarında aldığımız, üniversite ve meslek liselerinde yaptığımız projeler var. Yaklaşık 2 bin 562 proje başvurusu olmuş bugüne kadar. Biz de bunlardan 761 tanesine direkt destek verdik.

Amacımız bu desteklerin yanında bölgede bulunan kurumların teknik kapasitelerini artırmak, firmalarımızın özellikle ticaret odalarıyla beraber iş birliği içerisinde katma değerli mal üreterek daha fazla farklı pazarlarda mal satmalarına imkan sağlayacak alanlar oluşturmak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir
Suudilerin nükleer hevesi
GÖRÜŞ - ABD Venezuela’yı öldürüyor

Benzer haberler

Selimiye'de Miraç Kandili coşkusu

Selimiye'de Miraç Kandili coşkusu

Tüketicilere 'icra faizi' uyarısı

'Aile boyu' avukatlar

Selimiye'nin ışıkları 'Dünya Saati' için kapandı

Selimiye'nin ışıkları 'Dünya Saati' için kapandı
Mütevazılığın zirvesine oturmuş bir baş mimar: Sinan

Mütevazılığın zirvesine oturmuş bir baş mimar: Sinan

'Söylentiye' inanan düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor

'Söylentiye' inanan düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor