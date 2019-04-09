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Ekonomi

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.04.2019
AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Nisan Perşembe günü açıklanacak Şubat 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler şubat ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi, 500 milyon dolar ile 1,5 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 18,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 23,3 milyar dolar olurken, en düşük beklentisi ise 12 milyar dolar oldu.

Cari işlemler dengesi, ocakta 813 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar olmuştu.

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