Dolar
26.53
Euro
28.62
Altın
1,913.98
ETH/USDT
1,656.20
BTC/USDT
26,102.00
BIST 100
7,551.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Trakya'da ayçiçeğinde hasat devam ediyor

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sarının farklı tonları ve güzelliğiyle dikkati çeken ayçiçeği tarlaları yerini hasat için biçerdöverlere bıraktı.

Özgün Tiran, Fırat Çakır  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Trakya'da ayçiçeğinde hasat devam ediyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, AA muhabirine bu yıl kuraklık nedeniyle ciddi bir verim kaybı yaşandığını söyledi.

Kısa bir süre önce hasat çalışmalarının başladığını belirten Saygı, geçen yıl dekar başına 250 kilogram biçim yapılan tarlalardan bu yıl 30 ila 100 kilogram verim elde edildiğini kaydetti.

Çiftçilerin zor durumda olduğunu dile getiren Saygı, "Belki 50 yıldan bu yana böyle kurak bir yıl görmedik." dedi.

Kırklareli'nin İnece köyünde çiftçilik yapan Yüksel Toker ise bu yıl kuraklıktan dolayı kötü bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Trakya'da kuraklık nedeniyle ayçiçeklerinin gelişimlerini sağlayamadığını anlatan Toker, dönüm başına 80 kilogram verim elde ettiğini aktardı.

Geçen yıl aynı tarladan dönüm başına 150 kilogram verim elde ettiğini dile getiren Toker, kuraklık nedeniyle verimin de kalitenin de düştüğünü sözlerine ekledi.

Biçerdövercilerin yoğun mesaisi başladı

Biçerdöver operatörü Batuhan Toker, arpa ve buğday hasadından sonra ayçiçeği mesailerinin başladığını bildirdi.

Sıcak havada biçim yapmanın zor olduğunu dile getiren Toker, randevulu bir şekilde biçimlerin sürdüğünü anlattı.

Toker, hasat çalışmalarının 1,5 ay süreceğini kaydetti.

"Sıcak hava geç ekim yapılan ayçiçeklerini olumsuz etkiledi"

Edirne'de yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarlık alanda üretimi yapılan ayçiçeğinde hasat devam ediyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, erken ekilen ayçiçeklerinde verimin geç ekilenlere göre bir nebze daha iyi olduğunu belirtti.

Aşırı sıcaklardan ayçiçeğinin olumsuz etkilendiğini ifade eden Arabacı, "Sıcak hava geç ekim yapılan ayçiçeklerini olumsuz etkiledi. Şu anda tüm bölgede hasat sürüyor. Önceki yıllara göre verim düşük." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Diyanet Vakfının burs programları için başvurular başladı
Nurdağı'nda 26 bloktan oluşan kalıcı konut projesinde kaba inşaatın yüzde 70'i tamamlandı
Sultan Alparslan, Malazgirt'te ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusunu bozguna uğrattı
Gurbetçiler yaşadıkları ülkelere bagajları dolu dönüyor
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları açıklandı

Benzer haberler

Trakya'da ayçiçeğinde hasat devam ediyor

Trakya'da ayçiçeğinde hasat devam ediyor

Türkiye'deki ayçiçeğinin yüzde 10'u Kırklareli'nde üretiliyor

Edirne'de erken ekim ayçiçeği hasat ediliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet