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Ekonomi

Trabzon'da hamsinin kilogramı 35 liradan tüketiciyle buluşturuluyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 35 liradan satılıyor.

Enes Sansar  | 26.11.2023 - Güncelleme : 26.11.2023
Trabzon'da hamsinin kilogramı 35 liradan tüketiciyle buluşturuluyor

Trabzon

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisinde balık satan Cem Yazıcı, AA muhabirine, bu sene bol avlanan hamsinin, fiyatıyla vatandaşı mutlu ettiğini söyledi.

Tüketicinin çoğunlukla hamsi, mezgit ve istavriti tercih ettiğini belirten Yazıcı, "Hamsinin kilogramı 35 ile 50, mezgidin 100 ile 125, barbunyanın 200, alabalığın 125, zargananın 200, somonun 150, çupranın 180, levreğin 180 ila 200 liradan satılıyor. Genel olarak hamsi diğer balıklara göre daha uygun diyebiliriz." dedi.

Balık alan Mustafa Şener ise fiyatlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karadeniz'in ana ürünü hamsi, olmazsa olmazımız. Fiyatlar da fena değil, 2 kilogram aldık. Geçen sene palamut vardı, hamsi yoktu. Bu sene palamudun daha siftahını yapamadık. Hamsi geçen sene küçüktü ama bu sene fena değil. Fiyatlardan da memnunuz, 35 lira hamsi bence uygun." diye konuştu.

Sefa Kazancı ise geçen seneye göre bu sene daha fazla balık olduğunu kaydederek, "Balıklar gayet güzel, memnunuz, fiyatlar da uygun. Bu sene vatandaş bol bol balık yiyor, şahane balık. Ben uzun zamandır palamut yemiyordum, palamut aldım." ifadelerini kullandı.


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