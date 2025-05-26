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Ekonomi

Trabzon'da balık çeşitleri tezgahları süslüyor

Trabzon'da tezgahlarda mezgit ve istavritin kilogramı 100 ve 150 liradan satışa sunuluyor.

Duyğu Avunduk  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Trabzon'da balık çeşitleri tezgahları süslüyor Fotoğraf:Duyğu Avunduk/AA

Trabzon

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levreğin kilogramı 350-400, barbun 300, çipura 400, istavrit ve mezgit 100-150, alabalık ile somon 150-300 liradan satılıyor.

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Balıkçı Kadir Pınar, AA muhabirine, sezonun kapanmasının ardından balıkçı kayıklarının denize açılmaya devam ettiğini söyledi.

Denizlerden daha kaliteli balıkların çıktığını dile getiren Pınar, " Bu sezon balıkları beklenen fiyatlardan daha ucuza satıyoruz." dedi.

Pınar, tezgahtaki balıkları ve fiyatlarını sıralayarak, "Vatandaşlar genelde istavrit ve mezgit çeşitlerine yöneliyor, kalabalık aileler de somonu tercih ediyor. Levrek ve çupra satışları düştü." diye konuştu.

Balıkçı Turgay Memiş de şu anda daha çok çeşit olduğunu belirterek, istavrit ve mezgitin kaliteli geldiğini söyledi.


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