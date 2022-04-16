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Ekonomi

TPAO'ya Adana'da petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Adana'da bulunan 15 bin 398 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Zeynep Beyza Kılıç   | 16.04.2022
TPAO'ya Adana'da petrol arama ruhsatı verildi

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.



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