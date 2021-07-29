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Ekonomi

Toyota 'dünyanın en çok araç satan üreticisi' unvanını sürdürdü

Firmanın denizaşırı satışları 4 milyon 300 bin , Japonya içi satışları ise 1 milyon 170 bine çıktı.

Ahmet Furkan Mercan   | 29.07.2021
Toyota 'dünyanın en çok araç satan üreticisi' unvanını sürdürdü

Tokyo

Toyota Motor, 2021 yılının ilk 6 ayında küresel düzeyde 5,47 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Toyota'dan yapılan açıklamada, şirketin yılın ocak-haziran dönemine ait verileri paylaşıldı.

Açıklamada, firmanın küresel araç satışlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve yarı iletken çip tedarik sorununun negatif etkilerinin azaldığına vurgu yapıldı.

Açıklamaya göre, mini araç Daihatsu ile kamyon segmenti Hino dahil Toyota Motor, 2021 yılı ilk yarısında küresel düzeyde satışlarını, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,3 artırarak 5 milyon 467 bin 218 milyona çıkardı.

Firmanın denizaşırı satışları yüzde 36,5 artışla 4 milyon 300 bin , Japonya içi satışları ise yüzde 15 artışla 1 milyon 170 bine yükseldi.

Araç satışlarında, Kuzey Amerika ve Çin piyasalarında Toyota'nın yeni modellerine yönelik talebin etkisine vurgu yapıldı.

Bu arada Japon üretici, aynı dönemde 4 milyon 978 bin 200 araç satışı gerçekleştiren Alman Volkswagen AG'yi geride bırakarak "dünyanın en çok araç satan üretici firması" unvanını sürdürdü.

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