Dolar
13.58
Euro
15.40
Altın
1,814.39
ETH/USDT
3,099.00
BTC/USDT
41,743.00
BIST 100
1,979.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda petrol boru hattının patlaması nedeniyle yol trafiğe kapandı. İstanbul'un iki yakasındaki bazı ilçelerde kar yağışı, gece saatlerinde etkili oldu. Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. - VTR
logo
Ekonomi

Toyota 2021 mali yıl üretim hedefini yakalayamayacak

Toyota Motor, mali yıl üretiminin hedeflenen 9 milyonun gerisinde kalacağını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan   | 19.01.2022
Toyota 2021 mali yıl üretim hedefini yakalayamayacak

Tokyo

Japon üreticinden yapılan açıklamaya göre Toyota, martta sona erecek 2021 mali yıl üretim hedefini tutturamayacak.

Buna göre kapsamlı 9 milyon üretim hedefi, küresel yarı iletken tedarik açığı kaynaklı parça sıkıntısı sebebiyle yakalanamayacak.

Öte yandan firma, şubat ayında Japonya'daki 8 tesisinde 11 üretim bandını geçici durduracağını bildirdi.

Böylece Toyota'nın Şubat 2022 imalat hedefi de 150 bin düşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Belçika'da vakaların çoğunu oluşturan Omicron'un alt versiyonunun da dolaştığı savunuldu
ABD'de Omicron dalgası ölümlerinin 300 bini bulabileceği tahmin ediliyor
Bakan Koca: Hatırlatma dozu aşılarının Omicron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalı
İtalya'da Kovid-19 salgınında 'en yüksek günlük vaka sayısı' kaydedildi

Benzer haberler

Toyota 2021 mali yıl üretim hedefini yakalayamayacak

Toyota 2021 mali yıl üretim hedefini yakalayamayacak

Japonya'da günlük vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti

Tokyo ve çevresinde Kovid-19'a karşı kısmi OHAL gelebilir

Japonya, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denediğini bildirdi

Japonya, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denediğini bildirdi
Japon gençler 'Haracuku' modasını yurt dışına taşımak istiyor

Japon gençler 'Haracuku' modasını yurt dışına taşımak istiyor
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılbaşından bu yana 50 kat arttı

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yılbaşından bu yana 50 kat arttı