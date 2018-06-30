Toprak ve suya 'verimli' dokunuş

Zonguldak Valiliği'nce tarımsal çalışmaların daha bilinçli yapılarak verimin arttırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla kurulan "Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı", kentin yanı sıra çevre illerden gelen çiftçilere de hizmet veriyor.

ZONGULDAK - GÖKHAN YILMAZ

Zonguldak Valiliği'nce çiftçilerin ürünlerinden daha fazla verim elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan "Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı" çalışmaları sayesinde çiftçiler, arazilerine ekecekleri uygun sebze meyve türleri konusunda da bilgi sahibi oluyor.

İl Özel İdaresi Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, iki ziraat ve bir su ürünleri mühendisinin görev yaptığı laboratuvardan Bartın, Karabük, Bolu ve Düzce'den gelen çiftçiler de faydalanıyor.

Tarımsal çalışmaların daha bilinçli yapılarak verimin arttırılması, çevre sağlığının korunması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla kurulan laboratuvarda yapılan analizler sayesinde çiftçiler, topraklarını daha verimli kullanma imkanı buluyor.

Laboratuvardan çıkan analizler eşliğinde toprağın ve suyun yapısına göre yönlendirilen çiftçiler, hangi gübrenin kullanılması ve arazilerinde yüksek verim alabilecekleri sebze meyve türleri konusunda da bilgi sahibi oluyor.

İl Özel İdaresi Plan ve Proje Müdürü Mustafa Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı yörede 18 bin 400'den fazla çiftçinin bulunduğunu söyledi.

Bu çiftçilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın verdiği tarımsal destekten faydalanabilmesi için Bakanlığın lisanslı laboratuvarlarında analiz yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Kalaycı, "Bu analizleri yaptırmadan çiftçi kayıt sistemindeki desteklerden faydalanamıyorlardı. Bu eksikliği yöremizde gördükten sonra buranın kurulmasıyla ilgili gerekli girişimlerimizi başlatmış olduk." diye konuştu.

"Laboratuvar cazibe merkezi haline gelmiştir"

Kalaycı, laboratuvarın kurulmasının ardından çiftçilerin çevre illere gitmesine gerek kalmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tür bir desteğimiz olduğu için gurur duyuyoruz. Laboratuvar, güzel bir cazibe merkezi haline gelmiştir ve bu cazibe merkezinin aktif bir şekilde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın her yıl yaptığı denetimlerden başarıyla geçerek devam ettiriyoruz. Gücümüz yettiği kadarıyla devam ettirmeye çalışacağız. Laboratuvarımız, 2014'ten önce kuruluş aşamasında en az 3-4 kere Bakanlığın ana laboratuvarı olan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün (TAGEM) laboratuvarını birebir inceledik. Bu laboratuvarın minyatür halini şehrimize kazandırdık. Laboratuvarımızda kullandığımız alet masalarımız bile onlarınkiyle birebir örtüşür ve aynı normlarda yaptırmış olduk. Cihazlar birebir aynı cihazlardır ve hassasiyetleri çok yüksektir."

Toprak ve su analiz sayısının her geçen yıl arttığını anlatan Kalaycı, "Laboratuvarlarımızda 4 yıllık zaman diliminde 3 binin üzerinde bir analiz yapıldı, Zonguldak'ın yanı sıra çevre illerimiz de buradan faydalandı. Çiftçilerimizin mevcut topraklarını en verimli halde kullanabilmeleri ve üretkenliklerini en üst noktaya çıkarabilmeleri için elimizden gelen desteği her zaman vermeye hazırız." dedi.

Kalaycı, analizleri yapmak kadar çiftçiye sağlıklı bilgi vermenin ve doğru şekilde yönlendirmenin de önemine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize danışan birçok çiftçimizi toprağından en iyi şekilde verim alabilmesi için naçizane tavsiyelerde bulunuyoruz. Örneğin bir çiftçimiz fasulye dikecek ve bize de toprak numunesi getirdi. Toprağının analizini yaptıktan sonra o toprakta fasulye değil, patates dikmenin daha doğru olacağını çiftçimize anlatıyoruz. Kireci fazlaysa kireç oranı düşük bir gübre; magnezyumu yüksekse magnezyumu düşük gübre tavsiyesinde bulunuyoruz. Çiftçiye, 'Buraya soğan, buraya patates dik.' diyemeyiz ama çiftçiyi bilgimiz doğrultusunda yönlendiriyoruz. Bu doğrultuda çok güzel dönüşler alıyoruz. Çiftçiler mutlu olduklarını ve verimlerinde artma olduğunu bize iletiyorlar."

Kalaycı, bilgi, beceri ve tecrübeleri ortak akılla ortaya koyduklarını ve en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.