TOKİ'nin indirim kampanyasına büyük ilgi

ANKARA

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan yüzde 24 indirim kampanyasına ilk 11 günde katılan vatandaşların yüzde 95'i, 217 milyon liralık borçlarını "yastık altı" diye tabir edilen kişisel tasarruflar ile kapattı.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, 11 günde 4 bin 955 konut ve iş yer alıcısı, 212 milyon 35 bin liralık borçlarını kapatarak tapularını almaya hak kazandı. Ayrıca, borcunun belli bir kısmını ödeyen 527 kişi de 16 milyon 455 bin liralık borç kapatarak, yüzde 24 indirim kampanyasından yararlandı.

Kısmi ödeme yapan vatandaşlar ile kampanyadan bu süreçte toplam 5 bin 482 vatandaş yararlandı. Toplam 228 milyon 490 bin liralık borcun 217 milyon lirası "yastık altı" diye tabir edilen kişisel tasarruflarla kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, vatandaşların yüzde 24 indirimle borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandığını belirtti.

Ergün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kampanyamızdan ilk 11 günde yararlanan vatandaşlarımızın yüze 95'i, borcunu 'yastık altı' diye tabir ettiğimiz kişisel tasarrufları ile kapattı. Bizim politikamız gereği muhatap olduğumuz kitle, dar gelirli ya da orta sahip aile ve bireylerdir. Bu kesimin en rahat ve en kolay ödeme yapabilmeleri için sürekli kampanyalar düzenliyoruz. Gerek katılım oranı gerekse kredi kullanmadan ödeme yapılan oran bizleri sevindirdi. Kredi kullanılmadan tasarruf ile gelen ekonomiye kazandırıldı."

Esnek ödeme ile 16 milyonluk borç kapatıldı

Bu yıl ikincisini düzenledikleri indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarını vurgulayan Turan, yüzde 24 indirim kampanyasın bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlanabildiğini bildirdi.

Turan, borcunun tamamını kapatamayan 527 konut ve iş yeri alıcısının, yaptıkları 16 milyon 455 bin liralık peşin ödemelerle yüzde 24 indirim kampanyasından faydalandığına değindi.

Yüzde 24 indirim kampanyasında kısmı ödeme ile yararlanan vatandaşlar ile beraber toplam 5 bin 482 vatandaşın kampanyadan faydalandığını belirten Turan, toplam 228 milyon 490 bin lira ödeme yapıldığını aktardı.

Son başvuru 19 Ekim 2018

Ergün Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 19 Ekim 2018 tarihine kadar ilgili bankaya başvurabileceğine işaret ederek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar müracaatlarını yapması gerekir. Bu tarihten sonra borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kampanyadan, satışları 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış konut ve iş yerleri sahiplerinin yararlanacağını vurgulayan Turan, vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerin indirim kampanyasına dahil edilmediğini kaydetti.

Ergün Turan, indirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla idareye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve emlak vergisi gibi herhangi bir borçlarının bulunmaması gerektiğine dikkati çekti.

Vatandaşların birikimleri konut amaçlı kullanılmasının sektöre duyulan güven ve ilginin göstergesi olduğuna dikkati çeken Turan, "Birikimlerin konut amaçlı kullanılması, sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

İnşaat sektörünün, alt sektörleriyle birlikte her geçen gün büyümekte, gelişmekte ve Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğini aktaran Turan, "İnşaat sektöründeki hadise çok geniş ve hızlı şekilde katmanlara ulaşan bir sektör. Ekonomik büyüme olduğunda itici güç olarak ortaya çıkıyor. İnşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız." diye konuştu.

Muhabir: Selma Kasap