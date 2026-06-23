Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, açık satış kampanyaları sürecinde bazı sosyal medya platformlarında TOKİ amblemini kullanarak hazırlanan sahte reklamlarla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

TOKİ'den açık satış kampanyalarıyla ilgili dolandırıcılık uyarısı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, açık satış kampanyaları sürecinde bazı sosyal medya platformlarında TOKİ amblemini kullanarak hazırlanan sahte reklamlarla yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, açık satış kampanyaları sırasında vatandaşların sahte reklamlar aracılığıyla e-Devlet arayüzünü taklit eden internet sitelerine yönlendirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması için TOKİ logosu kullanılarak oluşturulan sahte sosyal medya reklamlarına tıklanılmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkili olduğunu iddia eden kişilere ödeme yapılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, TOKİ'nin şahsi IBAN numaraları üzerinden para transferi, kapora veya işlem ücreti talep etmediğinin altının çizildi.

Açıklamada, TOKİ işlemlerine ilişkin başvuruların yalnızca TOKİ'nin resmi internet sitesi, Halkbank ve Ziraat Bankasının yetkili şubeleri ile resmi çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.