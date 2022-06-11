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Ekonomi

TOKİ, başkentte yeni konut projelerine başlıyor

Gölbaşı Gerder Mahallesi'nde yapılacak 545 konut ve 18 dükkanlı ticaret merkezinin ihalesi 24 Ağustos'ta, Çubuk'ta inşa edilecek 503 konut ve 12 dükkanın ihalesi de 26 Temmuz'da gerçekleşecek.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 11.06.2022
TOKİ, başkentte yeni konut projelerine başlıyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Ankara Gölbaşı ve Çubuk ilçelerinde yapacağı yeni konut projelerinin ihale tarihleri belli oldu.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, başkentte yeni konut projeleri hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, Gölbaşı Gerder Mahallesi'nde yapılacak 545 konut ve 18 dükkanlı ticaret merkezinin ihalesi 24 Ağustos'ta, Çubuk'ta inşa edilecek 503 konut ve 12 dükkanın ihalesi de 26 Temmuz'da yapılacak.

Yatay mimarinin esas alındığı Gölbaşı projesinde konutların yükseklikleri zemin+3 olacak. Burada sosyal donatıları, spor ve oyun alanı, parkı ve peyzajıyla yeni bir yaşam alanı oluşacak.

503 konutun yapılacağı Çubuk projesinde ise "mahalle kültürünün yaşatılması" amaçlanıyor. Esnafla vatandaşın iç içe olması planlanan projede, zemin kat seviyesinde taş kaplamalar ile ahşap görünümlü cephe kaplamaları uygulanacak.

TOKİ'den başkente 89 bin 714 konut

TOKİ tarafından Ankara'da 89 bin 714 konut projelendirilirken, bu konutların 82 bin 425’i tamamlanıp hak sahiplerine teslim edildi, 7 bin 300 konutun inşaatı ise devam ediyor.

Başkentte kentsel dönüşüm projelerine de devam eden ve bu kapsamda Kuzey Ankara projesinden, Sincan'a, Altındağ'dan Mamak ilçesine kadar bir çok alanda kentsel yenileme faaliyetlerini başlatan TOKİ, planlanan yaklaşık 46 bin konutluk Kentsel Dönüşüm Projesinin 38 bin 300'ünü tamamladı.

TOKİ, konutların yanında ticari, eğitim, kültür, sağlık ve kamu hizmet binaları başta olmak üzere çok sayıda sosyal donatıyı da Ankara'ya kazandırdı. Bu kapsamda 23 kamu binası, 27 cami, 7 hastane, ticari üniteler ve okullar inşa edilerek, vatandaşın hizmetine sunuldu.

TOKİ, 20 yılda Ankara'ya 66 milyar 880 milyon liralık yatırım yaptı

Açıklamada, TOKİ tarafından Ankara'da 14 millet bahçesinin yapımının planlandığı, 10 millet bahçesinin inşaatının, 3 millet bahçesinin de proje ve ihale çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bu çerçevede, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan 700 bin metrekare büyüklüğündeki Başkent Millet Bahçesinin yüzde 94'ünün yeşil ve açık alan olarak tanzim edildiği anımsatılan açıklamada, millet bahçesinin, 83 ayrı türden oluşan 10 bin 133 nitelikli ağaç ve bitki türleriyle zenginleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, TOKİ tarafından Yenimahalle Hurdacılar Küçük Sanayi Sitesi de yenileneceği, böylece başkente yeni bir ticari alan kazandırılacağı ifade edildi.

TOKİ'nin açıklamasında, başkanlığın 20 yılda Ankara'ya 66 milyar 880 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiği bildirildi.

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