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Ekonomi

TOGG Türkiye'yi 'tarihe iz bırakmaya' davet ediyor

Türkiye’nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni’ne özel, "#YenilikteBenDeVarım" başlığıyla bir kampanya başlatıldı.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 16.07.2020
TOGG Türkiye'yi 'tarihe iz bırakmaya' davet ediyor Fotoğraf: Raşid Necati Aslım/AA

Istanbul

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndan yapılan (TOGG) açıklamaya göre, kampanya kapsamında TOGG’un Gemlik’teki üretim tesisine adını yazarak bu tarihi ana iz bırakmak isteyenler "www.yeniliktebendevarim.com" adresine davet ediliyor. 

Siteye girip adını yazan herkes, adı ve altında "#YenilikteBendeVarım" etiketli bir sertifika ve iki farklı fotoğrafı indirerek sosyal medya hesaplarında paylaşabiliyor.

Etkinlik boyunca sitede toplanacak olan isimler Gemlik’teki üretim merkezinde bir kapsül içinde saklanarak tarihe bir iz olarak kalacak.

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