TOGG ilk sevkiyatın görüntülerini paylaştı
TOGG, Twitter hesabından ilk sevkiyata ilişkin görüntüler paylaştı.
İstanbul
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "3 Nisan 2023 - Gemlik’teki Teknoloji Kampüsümüzden ilk sevkiyat. Bu büyük heyecana, gece gündüz demeden özveriyle çalışan 1800’ü aşkın Togg’lunun alın teri ve emeği de eşlik ediyor. İlk günkü heyecan ve tutkuyla." ifadelerine yer verildi.
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3 Nisan 2023 - Gemlik’teki Teknoloji Kampüsümüzden ilk sevkiyat...— Togg (@Togg2022) April 5, 2023
Bu büyük heyecana, gece gündüz demeden özveriyle çalışan 1800’ü aşkın Togg’lunun alın teri ve emeği de eşlik ediyor.
İlk günkü heyecan ve tutkuyla... pic.twitter.com/hRvKyRgwEn