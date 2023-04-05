Ticaret Bakanı Muş: Türkiye olarak büyümeyi 2023 yılında da sürdürmek istiyoruz
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye olarak büyümeyi 2023 yılında da sürdürmek istediklerini belirtti.
Aksaray
Bakan Muş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Aksaray'da Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret etti. Daha sonra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'e ziyarette bulunan Muş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ardından MHP Aksaray İl Başkanlığını ziyaret eden Muş, Ankara Caddesi'nde görüştüğü esnafların sorun ve taleplerini dinledi.
Kentteki temasları kapsamında AK Parti Aksaray İl Başkanlığını ziyaret eden Muş, İl Başkanı Hamza Aktürk'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Bakan Muş, ziyaretlerin ardından Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen Aksaray İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda konuşma yaptı.
Dünya ekonomisinde 2008 finansal krizinden sonra ticaret artış oranının 2008'den önceye göre çok düşük kaldığını, salgın nedeniyle tüm dünyada ekonominin durma noktasına geldiğini belirten Muş, şöyle konuştu:
"Bu dönemi büyük ekonomiler genişleyici para politikalarıyla atlatmaya çalıştı. Daha sonra dünya ekonomileri açılmaya, hayatını normale döndürmeye başladı. Dolayısıyla ertelenen talepler hayata geçmeye başladı. 2 yıl boyunca yapılamayan yatırımlar bir de üzerine ertelenen talepler gelince dünyada son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kaldık. Bunu hepimiz yaşıyoruz. Dünya ekonomisi bu pandemiden sonra artan ticaret hacmiyle daha sonra tekrar yavaşlama eylemine girdi. Dünyada çeşitli önemli bankalar finansal problemler ve krizler yaşamaya başladı. Türkiye 2021'de yüzde 11'in üzerinde, geçen sene de yüzde 5'in üzerinde bir büyüme yaparak 2 yılı geride bıraktı. Türkiye ekonomisi büyüyor ve dinamik bir yapıya sahip. Ekonomimiz gelişiyor ve daha da büyüyecek. Bu büyümeyi bu yıl da sürdürmek istiyoruz."
"Bir şehre sanayi geldiğinde o şehrin önünü artık alamazsınız"
Muş, Aksaray'ın yeni yatırımlar çekeceğini ve önemli bir üretim üssü haline geleceğini vurguladı.
Tüm bu dünya konjonktüründe gelişmeleri değerlendirmek gerektiğine dikkati çeken Bakan Muş, şunları kaydetti:
"Biz eğer Türkiye'yi büyütmek, ekonomik yapımızı güçlendirmek istiyorsak önümüzdeki dönemde bu mücadelemizi sürdüreceğiz. 2024'ün başından itibaren illerin istatistiklerini faaliyet alanına göre tutacağız. Dolayısıyla ihracat rakamları üretildiği şehre göre tutulmaya başlanacak. Aksaray 2023'te biraz gayret ederse ihracat anlamında 1 milyar dolar eşiğini geçmiş olacak. Özellikle bu konuda takip edilen projeler var. Bunlardan biri, Aksaray'ın raylı sistemle aşağıya Mersin'e limana kadar bağlanması. Bu Aksaray'ın bizim gündemimizde olan en önemli projesi. Bu projenin hayata geçirilmesi Aksaray'ın ihracatını çok ciddi şekilde etkileyecektir. Önce yatırımları yapacağız. Yatırımlar sanayiyi geliştirecek. Bir şehre sanayi geldiğinde o şehrin önünü artık alamazsınız."
Bakan Muş, Aksaray Belediyesince yapımı tamamlanan yeni kapalı semt pazarının açılış töreninde yaptığı konuşmada da tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.
Aksaray Belediyesinin genç, dinamik ve çalışkan bir belediye başkanına sahip olduğunu belirten Muş, açılışı yapılan kapalı pazar yerinin vatandaşlara hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.
38 gün sonra Türkiye'de seçim yapılacağını ve seçmenlerin sandık başına gideceğini anımsatan Mehmet Muş, şöyle devam etti:
"2023'ten itibaren ülkemizi 5 yıl yönetecek kişiyi seçeceğiz. Hem milletvekilliği için hem de Cumhurbaşkanlığı için seçim olacak. Aksaray sağ olsun geçtiğimiz seçim dönemlerinde yüksek bir destek verdi. Aynı desteği bu seçimde de sizlerden bekliyoruz. İradenin olmadığı yerde idare olmaz ve yönetim olmaz. Belirsizlikler Türkiye'ye zaman kaybettirir. Geçmiş 20 yılda yaptıklarımız önümüzdeki 5 yıl içerisinde apaçık bir göstergedir. 7-9-10 kişi bir araya gelip Türkiye Cumhuriyeti'ne hükümet etmesi mümkün değildir. Bir yerde irade yoksa orada maalesef idarede olmaz."
"Türkiye ekonomik büyümesini sürdürmeye devam ediyor"
Muş, dünyanın içerisinden geçtiği süreci herkesin bildiğini, Türkiye'nin çevresinin istikrarsızlıklarla dolu olduğunu söyleyerek, "Türkiye kendi içerisinde istikrarını ve ekonomik büyümesini sürdürmeye devam ediyor." dedi.
İstikrarın ve güvenin devam etmesi gerektiğini dile getiren Muş, "Bunun adresi de Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'nin bir bilinmeyenle hangi görüşmenin, pazarlıkların neticesinde oluşturulan bir siyasi menfaat bloğunun taşıyacağı yerde olmamalı. Bu durumdan bir daha geri dönüş olmayacak. Bunlar bizi elde ettiğimiz ekonomik noktadan geriye götürebilir. Bunun için bizi daima ileriye ve gelişmeye açık olan Cumhur İttifakı'na sizlerin desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kapalı semt pazarının açılışının ardından Muş, Aksaray Belediyesince düzenlenen halk iftarına katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.