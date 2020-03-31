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Ekonomi

TOFAŞ, Bursa fabrikasında üretime ara verecek

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ, iki hafta süreyle Bursa fabrikasında üretim faaliyetlerine ara verilmesini kararlaştırdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 31.03.2020
TOFAŞ, Bursa fabrikasında üretime ara verecek

İstanbul

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ'nin (TOFAŞ), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, yurt dışından gerçekleşen tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, 3 Nisan 2020 akşamı mesai bitiminden itibaren iki hafta süreyle ve 20 Nisan 2020 tarihine kadar Bursa fabrikamızda üretim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılmıştır."

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