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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Baran, Bakan Nebati ile görüştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 11.12.2021
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Baran, Bakan Nebati ile görüştü

Ankara

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Enerji maliyetlerindeki artış, medikal firmalarının ödemeleri, kamuya iş yapan firmaların durumu ile fiyat farkı kararnamesi, KDV alacakları, piyasadaki dalgalanmanın etkileri gibi iş dünyasının taleplerini aktardım." ifadesini kullandı.

Baran da Twitter paylaşımında Hisarcıklıoğlu'yla, Bakan Nebati ile gerçekleştirdikleri toplantıda, kamuya iş yapan işletmeler için fiyat farkı ve tasfiye, medikal firmaların alacakları, KDV iadeleri, enflasyon muhasebesi gibi üyelerinin taleplerini aktardıklarını belirtti.


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