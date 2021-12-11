TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Baran, Bakan Nebati ile görüştü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldiklerini bildirdi.
Ankara
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Enerji maliyetlerindeki artış, medikal firmalarının ödemeleri, kamuya iş yapan firmaların durumu ile fiyat farkı kararnamesi, KDV alacakları, piyasadaki dalgalanmanın etkileri gibi iş dünyasının taleplerini aktardım." ifadesini kullandı.
.@HMBakanligi Bakanımız Sn @NureddinNebati ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda TOBB Sn @RHisarciklioglu ile, kamuya iş yapan işletmeler için fiyat farkı ve tasfiye, medikal firmaların alacakları, KDV iadeleri, enflasyon muhasebesi gibi üyelerimizin taleplerini aktardık. https://t.co/c3rpCVrpfr— Gürsel Baran (@GurselBaran) December 11, 2021
Baran da Twitter paylaşımında Hisarcıklıoğlu'yla, Bakan Nebati ile gerçekleştirdikleri toplantıda, kamuya iş yapan işletmeler için fiyat farkı ve tasfiye, medikal firmaların alacakları, KDV iadeleri, enflasyon muhasebesi gibi üyelerinin taleplerini aktardıklarını belirtti.
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