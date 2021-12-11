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Ekonomi

Bakan Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz

Seval Ocak Adıyaman   | 11.12.2021
Bakan Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz

TBMM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Çalışanlarımız için, özellikle düşük gelirli asgari ücretle çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır." dedi.

Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusuna ilişkin, "Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, sendikalar olacak. Ondan sonra da Yüce Meclis'e göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

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