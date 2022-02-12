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Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KDV indirimini memnuniyetle karşılıyoruz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Zeynep Canlı   | 12.02.2022
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: KDV indirimini memnuniyetle karşılıyoruz

Ankara

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." açıklamasını değerlendirdi.

KDV indirimini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi, imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

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