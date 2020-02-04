Euro
6.60
Dolar
5.97
BIST 100
122,136.20
Altın
1,550.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2020'de reel sektör için umut hakim olacaktır

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ekonomide son birkaç aydır toparlanma görüldüğünü belirterek, bunu gelecek için umut olarak gördüklerini söyledi.

Ahmet Bayram   | 04.02.2020
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2020'de reel sektör için umut hakim olacaktır

Manisa

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinde son birkaç aydır toparlanma görüldüğü belirterek, "Bunu da gelecek için umut verici görüyoruz. İnşallah 2020'de reel sektör için umut hakim olacaktır." dedi. 

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasınca, kentteki bir otelde düzenlenen "Manisa İş Dünyası Müşterek İstişare Toplantısı"na katılan Hisarcıklıoğlu, Manisa, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, depremzedelere de geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ticari hayatta fırsatların beraberinde bazı riskleri de getirdiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Risklere değil, fırsatlara, içeriye değil dışarıya odaklanmalıyız. 2020’de temkinli ama kararlı bir şekilde ilerlemeliyiz. İşte bunun için neler yapmamız lazım, bugün sizlerle bunu istişare edeceğiz. Siz bize ev ödevlerimizi vereceksiniz. Biz de Ankara'da bunlara çalışacağız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, 2020 yılı ile beraber ekonomide yeni bir sayfa açtıklarını, her yeni yılın, yeni bir umut, başlangıç olduğunu dile getirerek, "Son birkaç aydır ekonomide bir toparlanma başladığı görülüyor. Bunu da gelecek için umut verici görüyoruz. İnşallah 2020’de reel sektör için umut hakim olacaktır. Ekonomi yönetimi reformları sürdürmeli. Özel sektör olarak bizler de üretime, istihdama, yatırıma, ihracata devam etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz da kentin taşıdığı ekonomik potansiyele değinerek, "Manisa, ilçelerinin de taşıdığı potansiyel ve ekonomik büyüklük ile hemen hemen her ürünün yetiştiği bereketli toprakları, jeopolitik konumu itibarıyla sahip olduğu lojistik avantajları ve ham maddeye erişim kolaylığı, cazip yatırım teşvikleri, tabii ve beşeri kaynakları ile önemli bir yatırım merkezidir." dedi.

Toplantı, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib saldırısının bölgesel-küresel jeopolitik bağlamda yol açacağı olası sonuçlar
Fransa Suriye’den Senegal’e karşımızda
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği

Benzer haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2020'de reel sektör için umut hakim olacaktır

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 2020'de reel sektör için umut hakim olacaktır