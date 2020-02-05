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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, geçen yılki kazanımları bu yıl daha ileri taşıyacak yol haritasını ele aldıklarını bildirdi.

Enes Duran   | 05.02.2020
Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bakan Albayrak, açıklamasında, "2019 yılında elde ettiğimiz kazanımları 2020 yılında sürdürülebilir cari denge ve istihdam artırıcı politikalarla daha da ileri taşıyacak yol haritamızı detaylıca ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

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