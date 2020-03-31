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Ekonomi

TMSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık katkı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek sağlayacak.

Uğur Aslanhan   | 31.03.2020
TMSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık katkı

İstanbul

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF), yapılan açıklamada, fonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, yönettiği şirketler ve iştirakleri üzerinden toplamda 20 milyon liralık destek sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, "Ayrıca, TMSF Başkanı ve Kurul Üyeleri bir aylık maaşlarını kampanyaya bağışlayacak." denildi. 

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