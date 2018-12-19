'TMSF bünyesindeki 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lira'

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değeri 55 milyar lirayı buldu. Şirketlerin hepsine milli servet gözüyle bakıyor ve ona göre çalışıyoruz." dedi.

İSTANBUL

İki yıl önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine geçen Aydınlı Grup'un 2018 performansı, 2019 hedefleri ve 2023 vizyonunun paylaşıldığı "Tedarik Zinciri Buluşmaları"nın dördüncüsü, "Sürdürülebilir Başarı İçin El Ele" mottosu ile gerçekleştirildi.

Toplantıya, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF Fon Kurulu Üyesi Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı ve Aydınlı Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Erbey'ın yanı sıra grubun tüm tedarikçi, müşteri ve çözüm ortakları katıldı.

Toplantıda konuşan Gülal, Ocak 1017'den bu yana TMSF kayyumluğunda yönetilen Aydınlı Grup'un, hem karlılık hem de ciroda tarihinin en büyük başarısını yakaladığını söyledi.

TMSF yönetimindeki Aydınlı Grup'un 2017 yılını 1,3 milyar liralık bir ciroyla tamamladığını anımsatan Gülal, "Ocak-Ekim 2018 dönemini kapsayan yılın 10 ayında ciromuz 1,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu yılı 2 milyar liranın üzerinde bir ciroyla kapatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Gülal, TMSF bünyesinde bulunan 933 şirketin piyasa değerinin 55 milyar lirayı bulduğunu aktararak, "TMSF yönetimindeki şirketlerin hepsine milli servet gözüyle bakıyoruz ve ona göre çalışıyoruz." dedi.

"Yurt içi ve yurt dışında büyümeyi planlıyoruz"

Aydınlı Grup CEO'su Mustafa Erbey de Türkiye'nin, demografik özellikleri, dinamik ekonomisi ve Avrupa pazarı içindeki konumuyla yatımcılar acısından cazip bir ülke olma özelliğini koruduğunu ifade etti.

Üretim ve ihracatı kaldıraç olarak kullanarak, katma değeri yüksek üretime ağırlık verip istikrarlı büyümelerini sürdürmek istediklerini anlatan Erbey, "Amacımız; ülkemiz için üretmeye ve değer yaratmaya çalışmak. Girişimcilik ve inovasyon gibi DNA'mızın yapı taşlarını oluşturan değerlerimizin rehberliğinde yurt içi ve yurt dışında büyümeyi planlıyoruz." dedi.

"Bugün 4 bin 631 kişilik istihdam sağlıyoruz"

Mustafa Erbey, teknolojik altyapı, verimlilik, organizasyon ve insan kaynağına yönelik yatırımlara devam ettiklerini vurgulayarak, bu sayede başarılı finansal sonuçlara ulaştıklarına işaret etti.

Şirketlerinin faaliyet gösterdiği alanlarda başarılı sonuçlar aldıklarını, Türkiye'ye döviz kazandırmaya devam ettiklerini anlatan Erbey, "Rakamlar, ciromuzun geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 51 arttığını gösteriyor. Başarılı büyüme performansımız ihracat rakamlarımıza da yansımış durumda. Buna göre 2018'i bir önceki yıla kıyasla yüzde 52'lik bir artışla 378 milyon liralık bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

Erbey, mevcut piyasa koşullarında ülke ekonomisine ihracatla katkı sağlamaktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Artan mağaza sayılarıyla da yeni istihdam olanakları yarattıklarını anlatan Erbey, bugün 4 bin 631 kişilik istihdam sağladıklarını bildirdi.

"2019'da çalışan sayımızı 6 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

TMSF Fon Kurulu Üyesi Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı ise Aydınlı Grup'un, 25 Ocak 2017'den beri TMSF bünyesinde faaliyet gösterdiğini anımsattı.

Grubun piyasa değerinin 14 milyar lirayı bulduğunu aktaran Sarı, şirketin ekonomik ve ihracat alanındaki performansını arttırarak yoluna devam ettiğini kaydetti.

Sarı, "İşleyen makineyi daha iyi işletiyoruz. Hazır giyimdeki performans inşaat grubunda yok. Hedefimiz inşaat alanında da beklenen performansı sağlamak. Biz bu şirketi devraldığımızda 185 milyon avro borç vardı. Sonra incelediğimizde paraların değişik yerlerde kullanıldığını gördük. Aydınlı Grup'da ağlamayı ve mazeret üretmeyi yasakladık. Biz devraldığımızda 3 bin 700 olan çalışan sayısını yurt dışıyla birlikte 5 bin 200'e çıkardık. 2019'da toplam çalışan sayımızı 6 bin rakamının üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Hasan Arslan