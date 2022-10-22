TMO'nun yem regülasyonu kırmızı et üreticisini memnun etti
Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) yem regülasyonunun olumlu bir adım olduğunu belirterek, "Bütün üreticilerimiz bu satışlardan faydalanabilecek." dedi.
Ankara
Tunç, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TMO'nun 2022-2023 sezonunda yem regülasyonu çalışmasına devam ettiğini söyledi.
TMO tarafından gerçekleştirilecek arpa satışı için besici ve yetiştiricilerin taleplerinin 31 Ekim'e kadar üretici örgütleri aracılığıyla alınacağını ifade eden Tunç, arpa satış fiyatının, piyasa fiyatlarının yaklaşık yüzde 20 altında olmak üzere ton başına 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini dile getirdi.
Üreticilerin son zamanlarda artan girdi maliyetleri sebebiyle zorlandığına işaret eden Tunç, ülke üreticisinin her ne olursa olsun üretmekten vazgeçmeyeceğini vurguladı. Tunç, "Artan maliyetler karşısında zorlanan üreticimiz için devletin desteği son derece kıymetli. TMO'nun yem regülasyonu sektörümüz ve üreticilerimiz için çok olumlu bir adım oldu. Bu sayede üreticilerimiz aralıksız bir şekilde üretmeye devam edecektir." diye konuştu.
Tunç, arpanın bütün üreticilere ulaşmasının önemli olduğunu belirterek, "Arpa ve mısır satışı için besici ve yetiştiricilerin taleplerinin üretici örgütleri aracılığıyla alınması sayesinde bütün üreticilerimiz bu satışlardan faydalanabilecek. Hem yem regülasyonu hem de bu sistemde üretici birlikleri kullanıldığı için Bakanlık yetkililerimize sektör adına teşekkür ederim." dedi.
Üreticilerin girdi maliyetlerinin azalmasının piyasayı da olumlu etkileyeceğini dile getiren Tunç, bu sayede market fiyatlarının artmasının önüne geçilebileceğini ifade etti.
- Üretici birlikleri ESK'ye pazarlama noktasında destek vermek istiyor
Tunç, Et ve Süt Kurumunun (ESK) piyasaya kırmızı et sunduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:
"ESK'nin piyasaya kırmızı et arzı noktasında üretici birlikleri devreye girebilir. Biz buna talibiz. Bu sayede hem üretici ürünlerini değerinde satmış olacak hem de tüketiciye daha uygun et ve et ürünleri sunulmuş olacak. Aracılar aradan kalkmış olacak. Ayrıca bu pazarlamayı üretici birliklerinin yapmasıyla sözleşmeli besicilik daha cazip hale gelecek. Sözleşmeli besicilikte eksik kalan pazarlama kısmı da bu sayede tamamlanmış olacak."
Tunç, büyükbaş hayvancılık sektörüne sağlanan desteklerin artarak devam etmesinin olumlu yansımaları olduğunu ve yetiştiricileri daha çok üretim konusunda teşvik ettiğini vurguladı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.