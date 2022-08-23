Dolar
18.11
Euro
18.11
Altın
1,752.14
ETH/USDT
1,635.50
BTC/USDT
21,453.00
BIST 100
3,121.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de ''Yüz Yüze Gönül Gönüle'' programı kapsamında, STK Temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları ve muhtarlarla buluşma toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

TMO mısır alımlarına ilişkin detayları belirledi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, ton başına 5 bin 700 lira olarak belirlenen mısır alımlarına ilişkin detayları belirledi.

Mustafa Çalkaya   | 23.08.2022
TMO mısır alımlarına ilişkin detayları belirledi

Ankara

TMO'nun internet sitesinden paylaşılan duyuruda, ülkede mısır hasadının bu ayın ilk haftasında lokal olarak başladığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkede mısır üretiminin geçen yıla göre yüzde 3,7 artışla 7 milyon ton seviyesinde olacağının tahmin edildiği bilgisi verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TMO'nun mısır alım fiyatının ton başına 5 bin 700 lira olarak duyurulduğu hatırlatılan açıklamada, üreticilerin, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen mazot, gübre ve fark ödemesi desteklerini de almaya devam edecekleri bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden belgelerindeki üretim miktarının tamamı satın alınacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. TMO, üreticilerimizin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alıma, mısır alımlarında da devam edecek. Randevular internet üzerinden www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr adreslerinden alınabileceği gibi TMO iş yerlerinden bizzat müracaat edilerek alınabilecek. TMO iş yerlerinde, pazar günleri hariç haftanın 6 günü alım yapılacak."

Açıklamada, TMO'ya mısır teslim edecek üreticilerin, alım noktalarında herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları, ürünlerini randevu alınan günde getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaralarıyla alım noktalarına gelmeleri, lisanslı depolara ürün teslim edecek üreticilerin bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve en yakın Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) acentelerine başvurarak (kimlik belgesi, yatırım hesabı ve ikamet adresi bilgileri ile birlikte) TÜRİB'e üye olmaları istendi. Ürünün, iş yerlerine ürün sahibi veya vekalet verdiği kişi tarafından getirilmesi gerektiğinin de altı çizildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 'ad ve soyadı değişiklik başvurusu' açıklaması
'Ukrayna'nın toprak bütünlüğü küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir'
Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan TEKNOFEST daveti
Diyarbakır annelerinden Nilifırka: Evlatlarımızı bize versinler
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri ile görüştü

Benzer haberler

TMO mısır alımlarına ilişkin detayları belirledi

TMO mısır alımlarına ilişkin detayları belirledi

Bakan Akar: Ülkemizin güvenliği için uluslararası hukuk açısından operasyon yapmak Türkiye'nin en doğal hakkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toprak Mahsulleri Ofisimiz mısır alım fiyatını ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak

Samsun'da TMO fındık alımlarına başladı

Samsun'da TMO fındık alımlarına başladı
TMO fındık alımlarına başladı

TMO fındık alımlarına başladı
İsrail İç İstihbarat Başkanından 'İsrail-Mısır krizini' yatıştırmak için Kahire'ye ziyaret

İsrail İç İstihbarat Başkanından 'İsrail-Mısır krizini' yatıştırmak için Kahire'ye ziyaret
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet