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Ekonomi

TMO hububat alımını Kurban Bayramı tatili döneminde de sürdürecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alımlarına Kurban Bayramı tatili döneminde de devam edecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 06.07.2022
TMO hububat alımını Kurban Bayramı tatili döneminde de sürdürecek

Ankara

TMO'dan yapılan açıklamada, hasadın yoğunlaştığı bugünlerde üreticilerin mağduriyet yaşamaması için hububat alımlarına bayramda da devam edileceği belirtildi.

TMO tarafından belirlenen takvime göre, resmi tatil günlerinde de alım yapılacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu günler şöyle sıralandı:

"8 Temmuz Cuma (Arife günü), 11 Temmuz Pazartesi (Bayramın 3. günü), 12 Temmuz Salı (Bayramın 4. günü), 13 Temmuz Çarşamba, 14 Temmuz Perşembe, 15 Temmuz Cuma. Ayrıca, pazar gününe denk gelen 17-24 ve 31 Temmuz günleri de alım yapılacak."

Açıklamada, alımların randevulu yapılacağı anımsatılarak, randevuların internet üzerinden (https://www.tmo.gov.tr/) veya TMO iş yerlerine bizzat başvurarak alınabileceği bildirildi.

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