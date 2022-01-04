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Ekonomi

TİSK 2021'de ihracata 100 milyar dolar katkı sağladı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TİSK ekosisteminin 2021 yılında ihracata 100 milyar dolar katkı sağladığını bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 04.01.2022
TİSK 2021'de ihracata 100 milyar dolar katkı sağladı

Ankara

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol,l, yaptığı yazılı açıklamada, üretime, istihdama ve ülkenin refahına odaklanarak, ortak akılla millete ve tüm taraflara fayda sağlayacak çözümleri üretmek için çalışmaya her zaman hazır olduklarını belirtti.

Kovid-19 salgını süresince de istihdamı ve üretimi korumanın en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Akkol, şöyle devam etti:

"2021'i ülkemizin salgın sürecinden büyüyerek ve güçlenerek çıkacağı inancıyla hız kesmeden üreterek geride bıraktık. 2021'de ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 32,85 oranında artarak 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Açıklanan ihracat verilerine katkıda, kayıtlı istihdamın kalesi ve Türkiye'nin üreten gücü olan TİSK'e bağlı işletmelerimizin çok önemli payı var.

Memnuniyetle görüyoruz ki Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 10 şirketinin 6'sı TİSK üyesi. İSO 500 listesindeki toplam ihracat rakamlarının neredeyse yüzde 50'si TİSK üyelerince yapılıyor. Otomotiv, çelik, petro-kimya, çimento ve cam gibi lokomotif sektörlerin ihracat birincileri ile diğer tüm sektörlerin önemli oyuncuları yine TİSK üyeleri arasında yer almakta. 2021'de de TİSK ekosistemimiz ile ülkemize yaklaşık 100 milyar dolar ihracat geliri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Akkol, TİSK'e üye işletmelerin Türkiye'nin hem ihracat hem de sanayi dönüşümü hedeflerinde öncü olmaya devam ettiğini kaydederek, "2022'de üretim, istihdam ve ihracatla daha da büyüyeceğimize inanıyoruz. Her zamanki gibi 'Birlikte mümkün' diyerek var gücümüzle çalışarak yeni ihracat rekorlarına ulaşacağımıza dair inancımız da tamdır." ifadelerini kullandı.

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