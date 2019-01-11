İSTANBUL

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı ihracat desteğinin, sektöre önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bu hedefe ulaşmak için ciddi desteklere ihtiyaç duyulduğunu, yapılan destek açıklamasının da bu yönüyle çok önemli olduğunu kaydeden Gülle, "Transit ticareti, mikro ihracatı ve e-ihracatı da kayda alarak, 2019 yılı için Cumhurbaşkanımızın belirlediği 200 milyar dolar ihracat, 100 bin ihracatçı hedefine ulaşacağımıza yürekten inanıyorum." bilgisini verdi.

Gülle, 3,1 milyar dolar tutarındaki ihracat desteğinin detayına bakıldığında TİM'in önerilerini de kapsamasının memnuniyet verici olduğunu aktararak, "Desteğin verileceği bölümlere baktığımızda en büyük payın teknoloji, markalaşma ve tasarıma ayrıldığını görüyoruz ki bu memnuniyet verici bir durum. Yine fuar destekleri ve ihracata ilk kez adım atacak firmalara yönelik destekleri de çok önemli. Türkiye ihracatının önündeki en önemli aşama gerçekten de yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Bu konuya özel önem verilmesi de sevindirici." yorumunu yaptı.

Muhabir: Handan Güneş