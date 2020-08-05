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Ekonomi

TİGEM'den çiftçiye 'yerli ve milli sebze tohumu' katkısı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Antalya'daki Boztepe Tarım İşletmesi, yürüttüğü "yerli ve milli sebze tohumu" çalışmalarıyla tarımsal üretime katkıda bulunuyor.

Orhan Çiçek   | 05.08.2020
TİGEM'den çiftçiye 'yerli ve milli sebze tohumu' katkısı

Antalya

Aksu ilçesindeki TİGEM Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 3 bin 200 dönüm arazisinde buğday, mısır ve fiğ gibi tarla bitkilerinin yanında narenciye ve sebze tohumu üretimi yapılıyor.

Domates, kavun, patlıcan, biber ve hıyarda "yerli ve milli" tohum üretimi yapan işletme, üretilen tohumları yurt dışından yüzde 90'a yakın daha ucuz olarak Türk çiftçisine ulaştırıyor.

Boztepe Tarım İşletmesi Müdürü Olcay Akın, AA muhabirine, TİGEM'in Türk çiftçisine "yerli ve milli" projelerle destek olduğunu söyledi.

Asli görevlerinin çiftçinin tohum, damızlık ve fidan ihtiyacını karşılamak olduğunu ifade eden Akın, "Çiftçimizin yüksek fiyatla sebze tohumu alımını önlemek için 2018'de bu işe girdik. Seralarımızda domates ve kavunda 2 çeşit, patlıcan, biber ve hıyarda da birer çeşit olmak üzere 5 türde 6 çeşit tamamen yerli ve milli tohum üretimi yapıyoruz. Kalite olarak en üst seviyedeyiz." ifadelerini kullandı.

Yetiştirdikleri tohumları PTTAVM üzerinden ve kendi işletmelerinden satışa sunduklarını aktaran Akın, bin adetlik sebze tohumu paketini çeşidine göre 170 ile 350 lira arasında sattıklarının bilgisini verdi.

Aynı tohumun yurt dışından getirildiğinde 3 bin 500 lirayı bulan bir maliyeti olduğuna dikkati çeken Akın, şöyle konuştu:

"Biz yurt dışına göre yüzde 90'a yakın daha ucuza satıyoruz. Çiftçimizin girdi maliyetini düşürüyoruz. Dolayısıyla yerli ve milli tohum kullanımının ülke ekonomisine katkısı olacak, çiftçi daha çok kazanacak ve enflasyonun düşmesine etkisi olacak."

Türk çiftçisinin yerli ve milli tohumları gönül rahatlığıyla alıp ekebileceğini dile getiren Akın, verim ve kalite anlamında hiçbir kayıp yaşanmayacağını da sözlerine ekledi.

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