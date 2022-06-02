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Ekonomi

TİGEM 60 safkan Arap tayı satacak

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 02.06.2022
TİGEM 60 safkan Arap tayı satacak

Ankara

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 60 safkan Arap tayını "açık artırma usulü" ile satacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi, 2020-2021 doğumlu 31 baş dişi ve 29 erkek olmak üzere toplam 60 baş safkan Arap tayının tek tek açık artırma usulüyle satışı gerçekleştirilecek.

İhale, 14 Haziran'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde yapılacak. Tay başına geçici teminat bedeli 10 bin lira olacak.

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