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Ekonomi

TİGEM 60 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 60 safkan Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak.

Seda Tolmaç  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
TİGEM 60 safkan Arap koşu tayı satacak

Ankara

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 60 baş safkan Arap koşu tayının satış ihalesi, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

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İhalede, tay başına 75 bin lira geçici teminat alınacak.

İhale, 19 Haziran saat 13.00'te Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

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