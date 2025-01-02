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Ekonomi

Ticari mal ve hizmet tedarikinde uygulanan temerrüt faizi yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 53,25'e çıkardı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Ticari mal ve hizmet tedarikinde uygulanan temerrüt faizi yükseltildi

İstanbul

TCMB tarafından "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu kapsamda mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı, yıllık yüzde 53,25'e yükseltildi. Söz konusu oran 2024 yılı başında yüzde 48 olarak belirlenmişti.

Öte yandan, alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1475 liraya çıkarıldı. Bu tutar geçen sene 1310 lira olarak tespit edilmişti.

Söz konusu kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi uyarınca alındı.

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